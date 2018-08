Fußball : «Sport Bild»-Award für Otto Rehhagel

Der frühere Trainer Otto Rehhagel wird am kommenden Montag von der Zeitschrift «Sport Bild» für sein Lebenswerk geehrt. Der 80 Jahre alte «König Otto» erhalte den «Sport Bild»-Award, weil er «die ganz großen Fußball-Sensationen» geschafft habe, heißt es in der Begründung. In seiner Karriere als Coach war er für das «Wunder an der Weser» mit Werder Bremen, die erste deutsche Meisterschaft eines Aufsteigers mit dem 1. FC Kaiserslautern und den Gewinn der Europameisterschaft mit dem Außenseiter Griechenland verantwortlich.

von dpa

24. August 2018, 15:12 Uhr

«Otto Rehhagel hat den deutschen Fußball durch seine unvergleichliche Art und seine Erfolge entscheidend mitgeprägt», sagte Matthias Brügelmann, Chefredakteur der «Sport Bild». «Ohne ihn wäre die Bundesliga in ihrer 55-jährigen Geschichte um einiges ärmer.» Zu der Festveranstaltung in der Hamburger Fischauktionshalle werden am Montag rund 700 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Medien erwartet. Verliehen werden neun Preise in verschiedenen Kategorien.