Parteien : Splitterpartei strebt Abwahl des Bürgermeisters von Sylt an

Splitterpartei strebt Abwahl des Bürgermeisters von Sylt an

Die Splitterpartei Liberal-Konservative Reformer (LKR) hat eine Initiative zur Abwahl des Bürgermeisters der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, gestartet. Häckel, ein parteiloser Verwaltungsfachmann, habe sich eine Reihe an Verfehlungen geleistet, sagte LKR-Landesvorstandsmitglied Rainer Zerwas am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Äußerungen, dass nur Einwohner mit langem Stammbaum auf der Insel echte Sylter seien und andere nur Zugereiste oder Gäste, hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. Am Donnerstag will Zerwas seine Abwahl-Initiative vorstellen. Die Kommunalaufsicht im Innenministerium habe die Initiative zugelassen.