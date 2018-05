Fußball : Spitzenpolitiker empfangen Fußballer von Holstein Kiel

von dpa

17. Mai 2018, 15:36 Uhr

Ob es mit dem Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse klappt oder nicht - die Landespolitik in Schleswig-Holstein will den Fußballern von Holstein Kiel einen «großen Bahnhof» bereiten. Am nächsten Dienstag empfangen Landtagspräsident Klaus Schlie und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Mannschaft im Kieler Landeshaus. Das kündigte der Landtag am Donnerstag an. Das entscheidende Rückspiel in der Relegation gegen den 16. der 1. Bundesliga, VfL Wolfsburg, bestreitet der Zweitliga-Dritte Holstein Kiel am Montagabend im heimischen Stadion.