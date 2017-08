Wahlen : Spitzenkandidat Bartsch eröffnet Wahlkampf der Linken

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Gercke 1 von 1

Mit einem Auftritt ihres Bundestagsfraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch eröffnet die Partei Die Linke heute in Lübeck ihren Bundestagswahlkampf in Schleswig-Holstein. Neben dem Spitzenkandidaten Bartsch werden auch der Spitzenkandidat der Linken in Schleswig-Holstein, Lorenz Gösta Beutin und der Chef der Lübecker Linken-Chef Sascha Luetkens sprechen. Die Partei hofft, erneut mindestens einen Abgeordneten aus Schleswig-Holstein in den Bundestag schicken zu können. Aktuelle Umfragen sehen die Linke bei neun Prozent, damit wäre sie zusammen mit der FDP die drittstärkste Partei im Bundestag.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 00:53 Uhr