Handball : Spielmacherin Berndt bleibt bis 2023 bei Handball-Luchsen

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten können weitere zwei Jahre mit Kim Berndt planen.

Buchholz in der Nordheide | Die 30 Jahre alte Spielmacherin hat ihren Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger bis Sommer 2023 verlängert. Das teilte der Club am Montag mit. „Sie zeigt besonders in dieser Saison ihre Führungsqualitäten“, sagte Geschäftsführer Sven Dubau und ergänzte: „K...

