Bau : Sperrwerk in Husum wird früher wieder geöffnet

Das Sperrwerk in Husum (Kreis Nordfriesland) kann nach der Inspektion voraussichtlich bereits am Dienstag wieder für Schiffe geöffnet werden.

Husum | Die Schäden an dem Bauwerk seien geringer gewesen als erwartet worden war, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) am Freitag mit. Nach ursprünglicher Planung sollten die Arbeiten bis 11. Juni dauern. Die Inspektion war Teil einer am 12. April begonnenen großen Bauwerksprüfung. Sie kostet den Angaben zufolge e...

