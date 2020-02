Wetter : Sperrung: Bahn und B206 zwischen Bad Segeberg und Neumünster

Wegen des drohenden Dach-Einsturzes einer Lagerhalle ist der Bahnverkehr zwischen Bad Segeberg und Neumünster am Montagabend gesperrt worden. «Die Bundespolizei hat die Strecke gesperrt», sagte eine Bahnsprecherin. Die regionale Dieselstrecke RB82 geht von Bad Oldesloe nach Neumünster. Ein Ersatzverkehr wurde in unregelmäßigen Abständen eingerichtet. Auch die Bundesstraße 206 in Bad Segeberg wurde wegen der Gefahr voll gesperrt. Große Wellblechplatten hatten sich an dem Lager gelöst, wegen des Sturms konnte die Feuerwehr zunächst nichts befestigen. Ein Bürgertelefon der Feuerwehr Bad Segeberg wurde unter 04551-5309 530 eingerichtet.

Avatar_shz von dpa

10. Februar 2020, 20:52 Uhr

Zuvor hatte schon am Nachmittag ein umgestürzter Baum zwischen Tornesch und Elmshorn den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein behindert. Die Züge von Westerland auf Sylt und Kiel nach Hamburg endeten und starteten in Elmshorn. Der Zug von Flensburg endete in Neumünster. Der Baum stürzte den Angaben zufolge auf eine Lärmschutzwand und zerstörte auch Teile der Oberleitung. Fans des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli - der Gäste-Fanblock war mit 1600 Besuchern ausverkauft - mussten Umwege nach Kiel ins Holstein-Stadion in Kauf nehmen.