Freizeit : Spenden-Konzert auf dem Hausboot von Schulz und Kliemann

Zwei Jahre lang haben Olli Schulz und Fynn Kliemann das alte Hausboot von Gunter Gabriel wieder schick gemacht. Es sollte ein kreativer Rückzugsort und Raum für Musik werden. Das wird er nun am Samstag. Live und kostenlos - und dabei soll viel Geld eingesammelt werden.

Hamburg | Auf dem Hausboot von Entertainer Olli Schulz (47) und Unternehmer Fynn Kliemann (33) steht eine große Party an, die viel Geld für existenzgefährdete Beschäftigte der Musik- und Konzertbranche bringen soll. Geplant sind mehrere Livekonzerte unter dem Titel „All Hands On Deck“ an diesem Samstag, wie die Organisatorinnen mitteilten. Von 13.00 Uhr an soll...

