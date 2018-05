Behindertensport : Special Olympics starten in Kiel

von dpa

14. Mai 2018, 11:27 Uhr

Mit ersten Vorentscheiden haben am Montag in Kiel die nationalen Sportspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung begonnen. Bis Freitag treten bei den Special Olympics in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt rund 4600 Athleten in 19 Sportarten an. In 16 Disziplinen sind behinderte und nichtbehinderte Sportler gemeinsam dabei. «Gemeinsam stark» ist das Motto der Special Olympics, die am Abend in der Sparkassen-Arena offiziell eröffnet werden sollten.