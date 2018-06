Regierung : SPD zieht Bilanz zu einem Jahr Jamaika-Koalition im Norden

Nach einem knappen Jahr Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grüne in Kiel will die oppositionelle SPD heute ausführlich Bilanz ziehen. «Die bisherigen Erfahrungen nach einem Jahr Schwarze Ampel in Schleswig-Holstein haben uns gelehrt: Von dieser Landesregierung sind weder wirtschaftliche, soziale noch ökologische neue Impulse für unser Land zu erwarten», sagte SPD-Chef Ralf Stegner.

von dpa

19. Juni 2018, 02:12 Uhr

Mit ihren Rekordeinnahmen hätten CDU, FDP und Grüne fortgesetzt, was die Küstenkoalition aus SPD, Grüne und SSW angefangen habe – wie zum Beispiel das Impuls-Programm. «In vielen anderen Bereichen kam es aber zum Stillstand oder sogar zu Rückschritten», bemängelte Stegner. Insgesamt fehle der Jamaika-Koalition eine Vision für die Zukunft Schleswig-Holsteins.