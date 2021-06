Landtag : SPD wählt Fraktionsspitze neu: Midyatli folgt Stegner

Wechsel im Kieler Landtag nach 13 Jahren: Der langjährige SPD-Fraktionschef Stegner macht diesen Posten frei für Landesparteichefin Midyatli. Stegner will im Herbst in den Bundestag einziehen.

Kiel | Die SPD im Kieler Landtag bestimmt heute (11.00 Uhr) den Fraktionsvorsitz neu. Dabei tritt die Landesparteichefin Serpil Midyatli (45) für die Nachfolge des langjährigen Fraktionsvorsitzenden Ralf Stegner an. Der 61-Jährige will in den Bundestag wechseln. Dafür hat Stegner auf Platz 3 der Landesliste beste Chancen. Für die Wahl zur Fraktionsvorsitz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.