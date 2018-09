Kriminalität : SPD-Vize Stegner fordert Entlassung von Maaßen

SPD-Vize Ralf Stegner hat Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen für seine Aussagen zu einem Video, das Jagdszenen auf ausländische Menschen in Chemnitz zeigen soll, scharf angegriffen. «Ich finde, dass er in dem Amt nicht mehr zu halten ist», sagte Stegner am Freitag. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) «sollte sich von einem solchen Chef des Bundesverfassungsschutzes trennen». Als Präsident müsse Maaßen die Verfassung schützen «und nicht die rechten Demokratiefeinde».

von dpa

07. September 2018, 12:48 Uhr

Maaßen hatte der «Bild»-Zeitung gesagt: «Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist.» Es sprächen «gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken».

Stegner sagte, es gebe Berichte von Medien und Augenzeugen, «dass da Leute mit Hitlergruß, Leute mit entblößten Hinterteilen, Leute die gerufen haben «wir töten Euch alle», durch die Straßen marschiert sind». All das habe mitten in Deutschland stattgefunden. «Wer das verharmlost und gleichzeitig auch noch freundschaftlich die AfD-Spitze berät (...), der ist in seinem Amt nicht mehr tragbar.»