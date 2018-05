Wahlen : SPD verteidigt bei Kommunalwahlen Spitzenplatz in Kiel

von dpa

06. Mai 2018, 22:33 Uhr

Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein ist die SPD in der Landeshauptstadt Kiel wieder stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten holten am Sonntag laut Internet-Seite der Stadt 29,9 Prozent (2013: 35,7) und verwiesen damit die CDU mit 23,5 Prozent (29,7) auf Platz zwei. Es folgten die Grünen mit 20,5 Prozent, die Linke mit 7,2 Prozent, die FDP mit 6,5 und die AfD mit 5,9 Prozent.