Landtag : SPD verärgert über Nein zu Verfassungsrang für Klimaschutz

Soll der Klimaschutz dezidiert in die Landesverfassung? Ja, sagt die SPD. Jamaika will das aber nicht. Eine Landtagsdebatte über das strittige Thema steht schon bald an.

05. Januar 2020, 10:06 Uhr

Eine SPD-Initiative zur Aufnahme des Klimaschutzes als Staatsziel in die Landesverfassung findet keine Unterstützung der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Die Mehrheitsfraktionen lehnten den Gesetzentwurf der Sozialdemokraten in den zuständigen Ausschüssen mittlerweile ab. Das Thema soll nun im Januar im Landtag beraten werden. «Schleswig-Holstein könnte beim Schutz des Klimas wesentlich weiter sein, stünde diese Landesregierung nicht im Weg», kritisierte der klimaschutzpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Hölck.

«Schleswig-Holstein war noch zu Zeiten der SPD-geführten Küstenkoalition Vorreiter, wenn es um Energiewende und den Schutz unseres Klimas ging», sagte Hölck der Deutschen Presse-Agentur. «Mit seinem verantwortungslosen Handeln beim Ausbau der Windkraft hat der Ministerpräsident den Schutz des Klimas ausgebremst und der Windkraftbranche erheblichen Schaden zugefügt.» Dabei sei die Rettung des Klimas eine Überlebensfrage, da es keinen Planeten B gebe. «Es ist auch die Aufgabe des Staates hier die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder zu übernehmen.»

Mit der Ablehnung des SPD-Antrags zeige Jamaika sein wahres Gesicht, sagte Hölck. Die Landesregierung unter Beteiligung der Grünen habe die Gelegenheit vertan, sich klar zum Schutz des Klimas zu bekennen. «Das zeigt eben auch, dass nicht überall grün drin ist, wo grün draufsteht.»

Zum Nein seiner Fraktion sagte der CDU-Umweltpolitiker Heiner Rickers, in der Verfassung stehe bereits der Begriff «Erhalt und Schutz der natürlichen Grundlagen». Damit sei der Klimaschutz indirekt schon enthalten. Die Verfassung sollte nicht überfrachtet werden mit Zusätzen, die schon abgedeckt seien.