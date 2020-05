Parteien : SPD und Grüne wollen Polizei und Feuerwehr weiter stärken

Bei den Koalitionsverhandlungen haben SPD und Grüne in Hamburg bei den Themen Inneres und Rechtsextremismus in vielen Punkten Einigkeit erzielt. «Wir wollen Polizei und Feuerwehr weiter stärken», sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Sonntagabend bei der vierten Verhandlungsrunde im Rathaus. Laufende Personalaufbau-Programme sollen laut Grote fortgesetzt werden. Auch über die Errichtung neuer Feuer- und Rettungswachen sei man sich einig gewesen.

Avatar_shz von dpa

03. Mai 2020, 20:38 Uhr

Die Gesprächspartner hätten außerdem sehr intensiv über die Bekämpfung von Rechtsextremismus gesprochen. Man sei entschlossen, diesen Kampf «mit sehr großer Konsequenz fortzusetzen», betonte der Senator. Die Landesvorsitzende der Grünen, Anna Gallina, berichtete, großes Gewicht solle das Thema Kriminalität im Internet bekommen. Die nächsten Verhandlungsrunden sind den Angaben zufolge am Donnerstag und Freitag geplant.