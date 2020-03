Senat : SPD und Grüne nehmen Koalitionsverhandlungen auf

SPD und Grüne wollen in Hamburg auch in den kommenden fünf Jahren gemeinsam regieren. Der Fahrplan dazu muss in einem Koalitionsvertrag festgelegt werden. Die Verhandlungen sollen jetzt losgehen.

13. März 2020, 10:55 Uhr

SPD und Grüne in Hamburg werden am Montag mit den Verhandlungen zur Bildung einer neuen rot-grünen Koalition beginnen. Das teilten beide Parteien am Freitag mit. Nachdem zwei vorangegangene Sondierungsgespräche noch in der SPD-Parteizentrale im Kurt-Schumacher-Haus stattfanden, will man für die Koalitionsverhandlungen im Rathaus zusammenkommen.

Weitere Termine wurden für Dienstag und Donnerstag vereinbart. Bei dem Treffen am Montag soll es zunächst um Organisatorisches wie Themenfestlegung und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit gehen, am Dienstag dann um den finanziellen Rahmen.

Nach der Sondierung hatten beide Parteien große Übereinstimmungen gesehen und auf die erfolgreiche Zusammenarbeit in der vergangenen Legislatur verwiesen. Allerdings sei in den Gesprächen auch Verhandlungsbedarf deutlich geworden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er betonte auch, dass eine Rot-Schwarze Koalition für die SPD nach wie vor eine denkbare Option sei.

Knackpunkte der Koalitionsverhandlungen dürften Infrastrukturprojekte wie die geplante Autobahn A26-Ost und die neue Köhlbrand-Querung sowie die Kapazitätserweiterung des Flughafens sein, die von SPD-Seite gewollt sind und bei den Grünen zumindest unter Vorbehalt stehen. Auf der anderen Seite dürften die Grünen mit ihrer Forderung nach einer weitgehend autofreien Innenstadt und dem Ziel, für Hamburg schon bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen, mit der SPD noch Gesprächsbedarf haben.

Letztlich wird es auch um die Besetzung der Senatorenposten und einen möglichen Neuzuschnitt der Ressorts gehen. Die Grünen, die aus der Wahl am 23. Februar fast doppelt so stark wie 2015 hervorgegangen sind und bisher drei von elf Senatoren stellten, dürften in den anstehenden Verhandlungen weitere Ansprüche anmelden, etwa die Zuständigkeit für den Bereich Verkehr.

Die SPD geht mit einer achtköpfigen Stammmannschaft in die Gespräche. Neben Bürgermeister Peter Tschentscher, Landeschefin Melanie Leonhard, ihren Stellvertretern Inka Damerau, Nils Weiland und Matthias Bartke sind Finanzsenator Andreas Dressel, Fraktionschef Dirk Kienscherf und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ksenija Bekeris mit von der Partie. Je nach Themengebiet, das verhandelt wird, sollen die jeweils zuständigen Senatsmitglieder hinzukommen, bei die Bund-Länder-Finanzen berührenden Themen der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs.

Wer auf grüner Seite mit am Tisch sitzt, hatte ein Parteitag schon drei Tage nach der Wahl vom 23. Februar festgelegt: Neben der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank sind es Parteichefin Anna Gallina, ihr Stellvertreter Martin Bill, die Senatoren Jens Kerstan (Umwelt) und Till Steffen (Justiz), Fraktionschef Anjes Tjarks, dessen Stellvertreterin Mareike Engels, der Parlamentarische Geschäftsführer Farid Müller, die Bundestagsabgeordnete Anja Hajduk und Landesvorstandsmitglied Emilia Fester.