Wahlen : SPD präsentiert Vorschlag für Landesliste zur Bundestagswahl

Welche SPD-Politiker aus dem Norden gehen mit den besten Chancen in die Bundestagswahl? Ihren Vorschlag für die Landesliste legt die Landesvorsitzende Midyatli am Samstag vor.

Berlin | Die SPD in Schleswig-Holstein wird am Freitag nächster Woche ihre Landesliste für die Bundestagswahl im September bestimmen. Ihren Vorschlag dafür stellt die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am heutigen Tag (13.00 Uhr) der Öffentlichkeit vor. Als gesetzt für Listenplatz eins gilt der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Sönke Rix (45). Land...

