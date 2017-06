Landtag : SPD möchte zusätzlichen Feiertag im November

In die Debatte um einen zusätzlichen Feiertag in Schleswig-Holstein hat die SPD im Landtag gleich drei Terminvorschläge eingebracht: den 13. Juni, den 31. Oktober und den 2. November. Das letztere Datum wäre den Sozialdemokraten am liebsten, wie Fraktionsvize Martin Habersaat am Dienstag erklärte. «Dieser Tag wird von uns präferiert als Gedenken an den Ausbruch der Revolution von 1918, die in Kiel ihren Ausgang nahm und den Auftakt zur Beendigung des Ersten Weltkrieges sowie zur Gründung des ersten demokratischen Staates in Deutschland bildete.»