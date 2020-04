Kirche : SPD kritisiert Gottesdienstverbot in Schleswig-Holstein

Die SPD-Landtagsfraktion hat das andauernde Verbot von Gottesdiensten und religiösen Zeremonien kritisiert. Der kirchenpolitische Sprecher der Fraktion, Martin Habersaat, verwies am Freitag auf andere Bundesländer. Sachsen erlaube seit Montag bereits wieder Gottesdienste mit bis zu 15 Teilnehmern. In Thüringen dürfen seit Donnerstag maximal 30 Gläubige in Kirchen zusammenkommen. In Berlin werden ab dem 4. Mai wieder Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmern möglich sein.

24. April 2020, 16:12 Uhr

«Solange bestimmte Auflagen wie das Abstandsgebot eingehalten werden, ist es für mich schwer erklärbar, dass Baumärkte in Schleswig-Holstein während der Corona-Wochen dauerhaft geöffnet waren, aber Kirchen und andere religiöse Stätten dauerhaft geschlossen bleiben», sagte Habersaat. Spätestens nach der Beratung von Bund und Ländern am 30. April sollte es auch eine Perspektive für die Glaubensgemeinschaften in Schleswig-Holstein geben.

Wie die Christen zu Karfreitag und Ostern müssen jetzt auch die Muslime im Fastenmonat Ramadan, der am Freitag begann, auf gemeinsame Gebete verzichten.