Extremismus : SPD-General Heil warnt Union vor «Doppelspiel»

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat die Union in der Debatte um die G20-Gewaltexzesse gewarnt, das politische Klima zwischen den Koalitionspartnern zu vergiften. «Das Doppelspiel einiger in der Union war unanständig», sagte Heil am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «CDU und CSU müssen aufpassen, nicht Gefahr zu laufen, mit Unwahrheiten das politische Klima zwischen demokratischen Parteien so zu vergiften, dass eine harte, aber faire Auseinandersetzung nicht mehr möglich ist.»