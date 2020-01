Tourismus : SPD für Regeln bei Online-Vermietung von Ferienwohnungen

Viele Anbieter von Ferienwohnungen vermarkten ihre Unterkünfte über Internetportale. Die Nutzerdaten von privaten Vermietern müssen durch die Steuerverwaltung erhoben werden, fordert die SPD. Sie bringt deshalb eine Registrierungspflicht ins Gespräch.

28. Januar 2020, 08:15 Uhr

Die SPD hat eine Registrierungspflicht für private Ferienunterkünfte in Schleswig-Holstein bei der Vermietung über Buchungsportale wie Airbnb gefordert. «Die Nutzerdaten von Portalen, auf denen Privatwohnungen zur Vermietung an Feriengäste angeboten werden, müssen durch die Steuerverwaltung erhoben werden können», sagte die SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies der Deutschen Presse-Agentur. Dies könnte nach dem Vorbild Dänemarks über Verträge mit den Betreibern der Portale geschehen.

«Inzwischen vermarkten sich immer mehr Anbieter von klassischen Ferienwohnungen oder auch kleinen Hotels in Schleswig-Holsteins Städten und Tourismusgebieten über Airbnb und nutzen diese Plattform als Vertriebskanal», sagte Raudies. Die Landesregierung müsse sich mit der neuen Vertriebsformen auseinandersetzen. Fairer Wettbewerb brauche klare Regeln. «Alle registrierten Vermieter von Ferienwohnungen leisten mit ihren Steuern und Abgaben einen Beitrag zu Erhalt und Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein - das gilt auch für die Vermietung von Ferienimmobilien.»

In Hamburg benötigt jeder, der seinen Wohnraum über Portale wie Airbnb anbieten will, seit April 2019 eine sogenannte Wohnraumschutznummer. Auch Portale sind verpflichtet, Angebote in der Hansestadt nur noch mit entsprechender Nummer zu veröffentlichen. Ansonsten drohen Bußgelder bis zu 500 000 Euro. Die Regelung soll helfen, den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten.