Krankheiten : SPD für Lösung für Abiturzeugnisse in Einklang mit Ländern

Angesichts der Corona-Pandemie hat die SPD für die Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein eine Lösung im Gleichklang mit den anderen Bundesländern gefordert. «Auch wenn es im Mai keinen Eurovision Song Contest gibt, muss die Punktevergabe an den Schulen möglich sein», sagte der SPD-Bildungspolitiker Kai Vogel am Dienstag. Das Bildungsministerium müsse so schnell wie möglich Klarheit schaffen, in welcher Form und mit welchen Fristen in diesem Jahr das Abitur und die anderen Prüfungen abgelegt werden können.

Avatar_shz von dpa

24. März 2020, 16:42 Uhr

Zwei Hamburger Schüler haben angesichts der Corona-Pandemie eine Petition zur bundesweiten Absage der Abitur-Prüfungen gestartet. Stattdessen soll in diesem Jahr jeder Schüler deutschlandweit ein sogenanntes Durchschnittsabitur erhalten, heißt es darin. Dabei soll ein Durchschnitt der einzubringenden 32 bis 40 Semesterergebnisse der vergangenen vier Halbjahre errechnet und als Abiturnote festgelegt werden. Die beim Internetportal «change.org» veröffentlichte Petition haben bis Dienstagnachmittag rund 76 000 Unterstützer unterzeichnet.