Bürgerschaft : SPD-Fraktionschef Dressel sieht Vertrauensverlust

«Wir sehen das als Ansporn und nehmen die Aufgabe an. Auch wo jetzt ein Stück Vertrauen verloren gegangen ist, an diesen beiden Punkten, wo wir in den nächsten beiden Jahren hart arbeiten wollen, dieses Vertrauen wieder zurückzuerwerben», sagte Dressel.

Bei der Aufarbeitung der Geschehnisse von Barmbek sieht Dressel auch die Innenbehörde in der Pflicht. «Und da werden wir uns von der Behörde auch ganz genau berichten lassen, welche Konsequenzen sie ziehen will», sagte Dressel. Es dürfe nicht allein um die Frage gehen, wie es zu der tödlichen Messerattacke kommen konnte, sondern auch darum, wie man künftig mit potenziellen Gewalttätern umgehen wolle. Bei der Attacke am Freitag vergangener Woche in einem Supermarkt und der Verfolgung des Palästinensers waren sieben Menschen verletzt und ein Mann getötet worden.

Interview mit Dressel bei NDR 90,3

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 11:04 Uhr