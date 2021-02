Tourismus : SPD fordert stufenweisen Tourismus-Neustart nach Lockdown

Die SPD hat sich für einen stufenweisen Neustart des Tourismus nach dem Corona-Lockdown ausgesprochen.

Kiel | „Die touristischen Betriebe in Schleswig-Holstein brauchen eine Perspektive“, sagte die SPD-Tourismuspolitikerin Regina Poersch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Landesregierung wäre daher gut beraten, sich auf die Urlaubssaison in unserem La...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.