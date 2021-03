Bildung : SPD-Bildungspolitiker: Schnelltests für Schüler forcieren

Angesichts der zunehmenden Öffnung von Schulen hat SPD-Bildungsexperte Martin Habersaat Ministerin Karin Prien (CDU) aufgefordert, Corona-Schnelltests für Schüler in Schleswig-Holstein voranzutreiben.

Kiel | Der Kreis Rendsburg-Eckernförde habe sein Testkonzept längst fertig, erklärte Habersaat am Dienstag in Kiel. „Es gibt die Tests, es gibt in einem Kreis bereits Hinweise an die Schulen zur Durchführung, aber landesweit ist noch nichts zu sehen.“ Die Regierung sollte sich in der Kreisverwaltung erkundigen, wie sie es schnell schaffen kann, dieses Plus a...

