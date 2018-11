Bürgerschaft : SPD-Abgeordnete: Vorkaufsrecht auf St. Pauli war Signal

von dpa

14. November 2018, 15:18 Uhr

Das Vorkaufsrecht, das die Stadt Hamburg kürzlich zum Schutz von Mietern vor Verdrängung aus ihren Wohungen auf St. Pauli ausgeübt hat, ist nach Worten der SPD-Abgeordneten Martina Koeppen ein klares Signal an Investoren. «Wer sich nicht an die Spielregeln hält, bekommt Gegenwind», sagte die Politikerin am Mittwoch in der Aktuellen Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft. Der Senat zeige da null Toleranz. In der vergangenen Woche hatte die Stadt den Verkauf eines Altbaus mit 32 Wohneinheiten in der Hein-Hoyer-Straße an einen privaten Investor verhindert.