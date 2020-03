Krankheiten : Spaziergänge zu zweit an der Alster

Alsterspaziergang in Corona-Zeiten: Die Hamburgerinnen und Hamburger haben am Montag auch unter den strengeren neuen Bedingungen das sonnige Wetter für Spaziergänge genutzt. Alleine oder zu zweit schlenderten sie bei kaltem, aber schönem Wetter entlang der Alster, dazwischen Jogger und Hundebesitzer. Die Polizei zeigte auf den Wegen Präsenz, zu Fuß oder auf dem Motorrad. Ein Beamter erklärte, die meisten Bürger hielten sich an die neuen Regeln. Es habe keine Probleme gegeben.

23. März 2020, 15:59 Uhr

Bund und Länder hatten sich am Sonntag auf umfassende Beschränkungen der sozialen Kontakte geeinigt. Maximal zwei Personen, die nicht miteinander verwandt sind oder zusammenleben, dürfen in der Öffentlichkeit zusammen sein. Familien oder Wohngemeinschaften sind ausgenommen.