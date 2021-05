Fußball : Spannendes Aufstiegsrennen: Kiel hofft, Fürth der Jäger

Spannender könnte das Saisonfinale kaum sein. Die drei Aufstiegsbewerber stehen fest, aber nur zwei steigen direkt auf, einer muss in die Relegation. Bochum und Kiel sind bei Siegen durch.

Bochum | Bei den drei Aufstiegsaspiranten der 2. Fußball-Bundesliga aus Kiel, Bochum und Fürth steigt die Spannung vor ihren Heimspielen, bei den politisch Verantwortlichen werden die Sorgen größer. So baten die Stadt Kiel, die Polizei und Holstein Kiel in einer Erklärung noch einmal alle Anhänger, beim entscheidenden Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.