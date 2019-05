Gesundheit : Spahn eröffnet am 1. Juni «Tag der Organspende» in Kiel

von dpa

24. Mai 2019, 11:55 Uhr

Der bundesweite Tag der Organspende findet am 1. Juni in Kiel statt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) werden das Treffen eröffnen, kündigten die Veranstalter am Freitag in Kiel an. Unter dem zentralen Motto «Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.» ruft der Tag dazu auf, sich zu informieren und zu entscheiden. «Organspende ist wichtig, jede Spenderin und jeder Spender schenkt statistisch betrachtet drei schwerkranken Patienten eine neue Lebenschance», betonte Minister Garg. In Schleswig-Holstein warten derzeit rund 400 Menschen auf ein neues Organ, deutschlandweit sind es mehr als 10 000 Menschen.