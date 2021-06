Wetter : Sonniger Wochenstart für Hamburg und Schleswig-Holstein

Die neue Woche startet in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst mit viel Sonne und vereinzelten Quellwolken am Montagnachmittag.

Hamburg | Gegen Abend steigt aber das Schauer- und Gewitterrisiko besonders in Hamburg und an der Elbe an, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 24 Grad auf den Nordfriesischen Inseln, 26 Grad an der dänischen Grenze und in Hamburg sind sogar 30 Grad möglich. Der Dienstag beginnt eben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.