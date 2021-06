Wetter : Sonne und Temperaturen bis 25 Grad in den kommenden Tagen

In den kommenden Tagen wird es sonnig im Norden.

Hamburg | Das sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. Während es in Schleswig-Holstein bereits am Dienstagvormittag freundlich und sonnig ist, sind im Hamburger Raum noch einige Wolken unterwegs. Dafür wird es dort mit 25 Grad etwas wärmer als an den Küsten, wo die Höchstwerte bei rund 20 Grad liegen. Am Mittwoch soll es dann auch in Ham...

