Feste : Sonne und Schlepperballett: Hafengeburtstag geht weiter

Bei strahlendem Sonnenschein haben Hamburger und angereiste Besucher den zweiten Tag des 830. Hafengeburtstags gefeiert. Hunderttausende Menschen schlenderten am Samstag zwischen Lebkuchen-Ständen und Fischbrötchen-Buden durch die HafenCity und bestaunten die vielen Schiffe, die seit Freitag dort zu Gast sind - darunter die russischen Großsegler «Mir» und «Sedow» sowie die 66 Meter lange «Alexander von Humboldt II».

von dpa

11. Mai 2019, 19:40 Uhr

Ein Highlight war das traditionelle Schlepperballett, dessen Choreographie in diesem Jahr Kapitän Dietrich Petersen zusammengestellt hatte. Petersen hatte den bei den Hamburgern so beliebten Schifftanz bereits von 1999 bis 2010 geleitet. Fünf Schwergewichte schunkelten rund eine Dreiviertelstunde lang an den Landungsbrücken zu klassischen Melodien und hanseatischen Evergreens wie «Hamburg, meine Perle» und drehten zahlreiche Pirouetten. Zum Abschluss wurde wie in jedem Jahr Heidi Kabels «In Hamburg sagt man Tschüss» gespielt.

Später am Abend sollten drei Konzerte der Geigerin Anne-Sophie Mutter live aus der Elbphilharmonie übertragen und auf einer großen Leinwand auf dem Vorplatz des Konzerthauses gezeigt werden. Anschließend sollte der Tag mit einem Feuerwerk ausklingen. Der Hafengeburtstag wird drei Tage lang gefeiert und endet am Sonntag mit der großen Auslaufparade.