Wetter : Sonne und Gewitter mit Starkregen

Der Donnerstag in Hamburg und Schleswig-Holstein beginnt sonnig und schwül, aber im Laufe des Tages kracht es.

Hamburg | Es kommt in weiten Teilen des Landes zu Schauern und kräftigen Gewittern mit Starkregen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Teilweise sind Unwetter möglich, bei denen lokal bis zu 40 Liter Starkregen pro Quadratmeter in kürzester Zeit zu Boden prasseln. Im Bereich der Gewitter weht der Wind teilweise in Windböen der Stärke 7. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.