Wetter : Sonne kommt in den Norden zurück

Hamburg (dpa/lno) – Temperaturen über 20 Grad und viel Sonnenschein prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die nächsten Tage in Hamburg und Schleswig-Holstein. Nach kühlem Regenwetter am Samstag hob sich der Grauschleier im Norden allmählich und die Temperaturen sollten am Sonntag auf bis zu 12 Grad in Kiel und 16 Grad in Hamburg steigen und auf einen freundlicheren Wochenbeginn einstimmen.

von dpa

15. April 2018, 14:17 Uhr

Zwar kündigte der Wetterdienst für Montag nach Auflösung von Frühnebelfeldern wechselnde Bewölkung und auch Regenschauer an. Aber die Temperaturen sollten weiter anziehen: an den Küsten auf 11 bis 15 Grad, im Binnenland auf 16 bis 19 Grad. Dienstag und Mittwoch soll sich die Sonne durchsetzen und es soll in Hamburg und Holstein bis zu 23 Grad warm werden.