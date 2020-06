Wetter : Sommerliche Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein

In Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Donnerstag mit sommerlichen Temperaturen und vereinzelten Gewittern zu rechnen. Der Vormittag starte «sonnig und heiter», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mit. Am späten Nachmittag könne es vereinzelt zu Gewittern kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad, an der Ostsee bleibe es mit maximal 22 Grad etwas kühler. Es wehe ein mäßiger Wind.

Avatar_shz von dpa

25. Juni 2020, 07:38 Uhr

In der Nacht zu Freitag sei anfangs mit Schauer- und Gewitterwolken zu rechnen, die Temperaturen sinken auf 15 bis 18 Grad. Im Tagesverlauf können nach einem sonnigen Vormittag einige Quellwolken aufziehen. Nahe Mecklenburg könne es am Nachmittag zu Hitzegewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 31 Grad, an der Ostsee bleibe es mit maximal 25 Grad etwas kühler. Im Binnenland wehe ein mäßiger Ost- bis Südostwind.