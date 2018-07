Musik : Sommerkonzert mit Newcomern der Klassikszene in Keitum

Spitzennachwuchsvirtuosen spielen am Freitag (27. Juli) beim 18. Sylter Sommerkonzert der Deutschen Stiftung Musikleben in der Seefahrerkirche St. Severin in Keitum. Die sieben Musiker im Alter von 15 bis 30 Jahren reisen für das Konzert aus ganz Deutschland an. Im Gepäck haben sie Werke unter anderem von Vivaldi, Mozart und Mendelssohn Bartholdy. Die Violinistin María Dueñas ist mit gerade einmal 15 Jahren die Jüngste im Bund. Sie hat ebenso wie die anderen Musiker bereits mehrere nationale und internationale Preise eingeheimst.

von dpa

24. Juli 2018, 08:09 Uhr

Zu dem Konzert werden nach Angaben der Stiftung auch dieses Jahr wieder zahlreiche prominente Musikliebhaber aus Politik und Wirtschaft erwartet. Darunter unter anderem das Hamburger Unternehmer-Ehepaar Otto, das seit Jahren die Sommerkonzerte der Stiftung in Keitum besucht.

Die Deutsche Stiftung Musikleben widmet sich seit 55 Jahren der bundesweiten Förderung des Spitzennachwuchses in der Klassik. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten betreut die Stiftung derzeit rund 300 Stipendiaten zwischen 12 und 30 Jahren.