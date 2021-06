Fernsehen : „Sk-Babies“ bis Brad Pitt: Michael Deffert gestorben

Zu seinen Rollen gehörten Filme mit Brad Pitt und Johnny Depp: Der Schauspieler und Synchronsprecher Michael Deffert ist tot.

Berlin | Er starb am 13. Juni im Alter von 53 Jahren in einer Berliner Klinik, wie die Hörspielproduzentin Heikedine Körting, die nach eigenen Angaben mit Deffert befreundet war, am Freitag bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. In den 90er Jahren hatte der gebürtige Hamburger Gastrollen im „Tatort“ oder in „Wolffs Revier“, er spielte auch in...

