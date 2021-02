Medien : Sigwart startet mit quirliger Anti-Hass-Botschaft beim ESC

Ein gut gelaunter Sänger, fröhliche Musik und eine starke, zeitlose Botschaft: Mit diesen Zutaten geht Deutschland in diesem Jahr in den ESC-Wettbewerb. Jendrik Sigwart wird im Mai in Rotterdam „I Don't Feel Hate“ singen. Und sein höchstes Ziel ist nicht der erste Platz.

Hamburg | Eines kann man über den diesjährigen deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest (ESC) sicher sagen: Er bleibt hängen. Eine fröhlich gepfiffene Melodie, ein sympathisch-überdrehter Sänger und ein quietschbuntes schnelles Musikvideo - „I Don't Feel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.