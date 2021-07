Fußball : Sieg beim Champions-League-Starter Wolfsburg

Holstein Kiel ist anderthalb Wochen vor Saisonstart bereits in guter Verfassung.

Wolfsburg | Der Fußball-Zweitligist gewann am Mittwoch einen Test beim Bundesligisten VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0). Vor 300 Zuschauern im AOK-Stadion erzielte Kapitän Alexander Mühling den Siegtreffer in der 60. Minute. Die Kieler vergaben eine weitere Großchance, als Philipp Sander aus Nahdistanz am VfL-Keeper scheiterte. Die Schleswig-Holsteiner waren die bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.