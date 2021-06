Verkehr : Siebenfacher Ärger für jungen Rollerfahrer

Mit einem Auffahrunfall hat sich ein 16-Jähriger auf Fehmarn neben einer leichten Verletzung gleich in sieben Punkten juristischen Ärger eingehandelt.

Fehmarn | Der 16-Jährige rammte in Burg auf Fehmarn mit seinem Roller einen vor ihm fahrenden Wagen, der auf ein Grundstück abbiegen wollte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Probleme bekommt er aber nicht nur wegen dieser Unaufmerksamkeit am Sonnabend. Polizisten stellten fest, dass er die nötige Fahrerlaubnis nicht besitzt und der Roller nicht versic...

