Unfälle : Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall in Lübeck

Bei einem Verkehrsunfall in Lübeck sind am Freitagabend sieben Menschen verletzt worden.

Lübeck | Ein Mensch habe mit seinem Auto beim Abbiegen an einer Kreuzung einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei kollidierten die Autos. Ein weiterer Wagen, der sich neben dem Unfallverursacher auf der Geradeausspur befand, wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Sieben Personen wurden verletzt, fünf von ihnen k...

