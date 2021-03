Senat : Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter: 297 neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist am Dienstag auf den höchsten Wert seit Mitte Januar geklettert.

Hamburg | Mit 297 registrierten Corona-Neuinfektionen liegt sie nun bei 119,8, wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag mitteilte. Am Montag hatte der Wert für die Neuansteckungen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen noch bei 115,2 gelegen. Damit liegt Hamburg nun seit einer Woche über dem wichtigen Schwellenwert von 100. Am Montag waren 290 und am D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.