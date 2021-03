Gesundheit : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht: 170 neue Corona-Fälle

Parallel zu den wieder strengeren Corona-Regeln in Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt bei 170 registrierten Corona-Neuinfektionen am Sonntag leicht gesunken.

Hamburg | Sie fiel um 1,3 auf 114,0, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner und Woche liegt nun seit fünf Tagen über dem wichtigen Schwellenwert von 100. Auch nach den generell etwas niedriger liegenden Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hat Hamburg diesen Wert mit 108 inzwischen deutlich überschritten. We...

