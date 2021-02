Gesundheit : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Hamburg kaum

Bei den Corona-Zahlen will es nicht mehr so recht vorwärtsgehen: Seit nunmehr elf Tagen pendelt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg zwischen 66,8 und 70,0 - dabei sind nach Einschätzung des Senats Werte unter 35 nötig, um über Ladenöffnungen nachdenken zu können.

