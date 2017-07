Pferdesport : Shy Witch gewinnt erneut Hamburger Stutenmeile

Die vier Jahre alte Stute Shy Witch hat ihren Vorjahressieg in der Hamburger Stutenmeile wiederholt. Nach einem Glanzritt des viermaligen deutschen Championjockeys Eduardo Pedroza war Shy Witch am Montag in diesem als Franz-Günther von Gaertner Gedächtnis-Rennen gelaufenen 1600-Meter-Rennen eine Klasse für sich. Sie siegte auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn mit eindreiviertel Längen Vorsprung. Die krasse Außenseiterin Wild Approach unter Wladimir Panov wurde Zweite, Rang drei ging an die aus England angereiste Favoritin Absolute Blast mit Oison Murphy im Sattel.