Handball : SG Flensburg-Handewitt verpflichtet Aaron Mensing

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den dänischen Rückraumspieler Aaron Mensing unter Vertrag genommen.

Flensburg | Wie der Club am Dienstag mitteilte, kommt der 23-Jährige vom TTH Holstebro und erhält in Flensburg einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Mensing soll die Rolle von Lasse Möller übernehmen, der mit einer Knieverletzung noch lange ausfällt. „Aaron hat in dieser Saison absolute Qualität bewiesen. Schon länger haben wir ihn beobachtet und wuss...

