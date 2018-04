Fußball : Serie hält: Erzgebirge Aue siegt 2:1 gegen FC St. Pauli

von dpa

07. April 2018, 15:07 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der sächsische Fußball-Zweitligist gewann am Samstag vor 14 700 Zuschauern gegen den FC St. Pauli mit 2:1 (1:1) und kletterte mit 39 Zählern vorerst auf Platz acht der Tabelle. Damit bleibt die Mannschaft von Hannes Drews auch im achten Spiel hintereinander ohne Niederlage. Clemens Fandrich (25.) brachte die Gastgeber mit einem abgefälschten Distanzschuss in Führung, doch die Hanseaten glichen unmittelbar vor dem Wechsel durch Aziz Bouhaddouz (44.) aus. Nach einem Foul an Pascal Köpke verwandelte Mario Kvesic (82.) den anschließenden Foulelfmeter zum Sieg.