Unfälle : Seniorin fährt mit Auto in Schaufenster

Innerhalb weniger Tage fährt die zweite Seniorin mit ihrem Auto in ein Hamburger Geschäft. Immer noch ist unklar, wie das passieren konnte.

von dpa

26. Mai 2019, 14:17 Uhr

Schon wieder ist eine Seniorin in Hamburg mit ihrem Auto in ein Schaufenster gefahren. Die 80-jährige am Steuer ist zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen des Unfallhergangs dauerten an, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Noch ist unklar, wie es genau zu dem Unfall am Samstagmorgen kam. Offensichtlich habe die Frau mit ihrem Wagen auf dem Wellingsbütteler Weg abbiegen wollen. Kurz darauf sei sie mit dem Auto auf dem Gehweg gefahren, habe einen Mülleimer gestreift und sei seitlich in das Schaufenster des Ladengeschäfts gekracht. Das Auto stand anschließend etwa zur Hälfte in dem Laden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 25 000 Euro.

Erst vor wenigen Tagen war eine 83-Jährige im Stadtteil Groß Flottbek mit ihrem Wagen in ein Modegeschäft gefahren und dabei leicht verletzt worden.