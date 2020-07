Gesundheit : Senatorin warnt vor Missachtung der Corona-Auflagen

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat erneut vor einer Missachtung der Corona-Auflagen in den Szene- und Feiervierteln der Stadt gewarnt. Mit Blick auf die teils dicht gedrängten Menschen in der Schanze oder auf dem Kiez sagte sie in einem Interview des «Hamburger Abendblatts» (Samstag): «Diese Sorglosigkeit ist nicht gut. Die Menschen nehmen in Kauf, nicht nur sich, sondern auch andere zu gefährden.» Das sei unsolidarisch. «Es gibt Menschen, die wegen der Auflagen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, und es gibt andere Menschen, die diese Auflagen nicht ernst nehmen.»

Avatar_shz von dpa

25. Juli 2020, 10:37 Uhr

Nachdem bislang nur zeitlich eng begrenzt einzelnen Kiosken und Gaststätten ein Alkoholverkauf untersagt wurde, um zu große Menschenansammlungen zu verhindern, drohen inzwischen härtere Maßnahmen. «Das he...

Nehmcda blsgain rnu iichzlet gne zgrenebt nneinelze sKnkoie ndu senGstttäta eni fuheklokAaovrl tngurtsea rd,euw mu uz rgeßo aeannslnhgmnMcsenmeu zu rnidnrvehe, enohrd nshweizcin rhäerte nMaßmeah.n D«sa iehtß uzm ,ilsBpeei khurteAsrovkovellbafoe rtzuzdehsucne - dteerwen im ezlallfEin doer epr üvgrmfnneAlleuegig ürf aezng eSngaez»rüß,t agtes dei neSinar.to