Gesundheit : Senator Steffen will die Justiz langsam wieder hochfahren

Seit Wochen kocht Hamburgs Justiz wegen der Corona-Pandemie auf Sparflamme. Doch das soll sich im Mai ändern - wenn auch nur ganz vorsichtig, wie die Justizbehörde betont.

24. April 2020, 06:51 Uhr

Hamburgs Justiz soll nach wochenlangem Minimalbetrieb wegen der Corona-Krise im Mai wieder hochgefahren werden. Wie das gehen soll, will Justizsenator Till Steffen (Grüne) heute in einer Telefonkonferenz (13.00 Uhr) erläutern. Grundsätzlich sollen schrittweise und unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen zum Infektionsschutz bei Gericht wieder mehr Verhandlungen stattfinden. Dabei werde verstärkt auch auf neue digitale Formate wie die Verhandlung per Videokonferenz gesetzt.

Am Donnerstag hatten SPD und Grüne zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl am Donnerstag ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Die erste Gesprächsrunde habe ganz im Zeichen der durch die Corona-Krise veränderten finanziellen Möglichkeiten gestanden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Die Finanzierung der Corona-Hilfen machten «erhebliche Millionen bis Milliardensummen» aus. Zudem werde es höhere Belastungen in den Sozialsystemen geben. Und mit der Steuerschätzung im Mai würden erhebliche Mindereinnahmen deutlich werden.

Unabhängig von den Koalitionsverhandlungen hatte Sozialsenatorin - und Hamburgs SPD-Chefin - Melanie Leonhard zuvor auf die vielfältigen Hilfsangebote für belastete Familien verwiesen. Sie nannte unter anderem das Sozialschutzpaket. Auch helfe ein Notfall-Kinderzuschlag mit bis zu 185 Euro monatlich pro Kind zusätzlich zum Kindergeld, wenn kleine Einkommen nicht zum Lebensunterhalt reichen. Weitere Leistungen könnten Familien aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen, bei Verdienstausfällen wegen Kinderbetreuung während der Pandemie unter Umständen auch nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zudem betonten Sozialbehörde, dass die Stadt die Kindertagesstätten während der Notbetreuung in der Corona-Krise weiterhin vollständig finanziere. So werde eine lückenlose Notbetreuung gewährleistet, und die Einrichtungen würden keinen finanziellen Schaden nehmen. Es sei geregelt, dass für den Zeitraum der Notbetreuung die Elternbeiträge von der Stadt erstattet werden. Die Notbetreuung ist nach derzeitigem Stand bis zum 6. Mai angesetzt.

Ob große Geschäfte in der Corona-Krise vielleicht doch noch öffnen dürfen, entscheidet sich kommenden Donnerstag. Dann will das Hamburgische Oberverwaltungsgericht über das Öffnungsverbot für Läden mit mehr als 800 Quadratmetern endgültig urteilen. In einer Zwischenverfügung hatte das Gericht jedoch die von einem Sportgeschäft verlangte Erlaubnis bereits verweigert.

Die Zahl der positiv auf das neue Sars-Cov-2-Virus getesteten Hamburgerinnen und Hamburger stieg derweil seit Mittwoch um 62 auf 4511. Bei 105 in Hamburg Gestorbenen stellte das Institut für Rechtsmedizin bisher Covid-19 als Todesursache fest, wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte. Das waren 10 Tote mehr als am Vortag. Insgesamt befänden sich derzeit 205 Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, davon 62 auf Intensivstationen. Das waren sieben beziehungsweise fünf weniger als am Mittwoch.